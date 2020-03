La Spezia - Sono arrivati sulla Splendid della "Grandi Navi Veloci" i primi quattro pazienti dall'ospedale Galliera: la nave ferma nel porto di Genova e attrezzata in questi giorni per ospitare i pazienti in convalescenza in uscita dagli ospedali o in condizioni di fragilità, è entrata in funzione questa mattina. Continuano i lavori all'interno della nave per aumentare il numero di cabine disponibili all'emergenza Coronavirus.