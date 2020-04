Coronavirus e dipendenza da smartphone, arriva il test svizzero-spezzino

La Spezia - La tecnologia a portata di mano ha rivoluzionato la vita di tutti. Ma cosa succede quando il rapporto uomo-macchina diventa disfunzionale? Cosa succede quando l'unica finestra sul mondo diventa uno schermo grande oppure piccolo? Tante cose che gli esperti stanno studiando e questa quarantena da Covid-19 fornisce nuovi spunti di ricerca.

E uscito in questi giorni un test molto particolare che nasce dal libro “Dieta digitale dei sette giorni” di Alessandro Trivillini, ricercatore della Supsi e divulgatore. Nel tempo l'intero progetto si è evoluto in un portale e poi in un test. La seconda fase di lavoro è realizzata con la collaborazione della ricercatrice Sonia Cenceschi, spezzina. Anche lei lavora alla Supsi ma in questo caso porta avanti assieme a Trivillini il progetto come autonoma.



“Tutto parte dal libro di Alessandro – spiega Sonia -. Dalla "Dieta digitale dei sette giorni" è nato il portale “Dieta digitale.ch” dove potranno si potranno registrare i medici che a loro volta useranno una piattaforma per il monitoraggio di parametri oggettivi e soggettivi inerenti l'utilizzo dello smartphone da parte dei pazienti. Il test uscito questi giorni è legato a “Dieta digitale”, ma i suoi risultati saranno utili a tutti coloro che studiano questi fenomeni. Le domande che vengono proposte sono basate sul momento che stiamo vivendo, sicuramente unico oltre che difficile. Il questionario è rivolto a tutti i parlatori di lingua italiana e lo stiamo distribuendo sia in Italia che in Svizzera Italiana”.



Nell'introduzione al test Trivillini spiega: “ Si tratta di un sondaggio aperto al pubblico che la Dieta digitale dei sette giorni ha lanciato in collaborazione con BancaStato. Con il lavoro e studio a distanza tutto è cambiato. Per fortuna, in questo periodo “sospeso”, per comunicare, lavorare, ordinare cibo, informarci e distrarci, abbiamo potuto ricorrere a diversi apparecchi elettronici, tra cui lo smartphone. Benedetta tecnologia. Per meglio studiare questo nuovo fenomeno, chiedo di aiutarci a capire come tutto questo ha cambiato (o sta cambiando) la quotidianità e l'esperienza nell’uso dello smartphone. La partecipazione al sondaggio è anonima e i dati saranno usati a scopo statistico e resi pubblici”.



Siete curiosi di scoprire quanto siete dipendenti dallo smartphone? Allora cliccate qui.