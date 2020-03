Coronavirus, denuncia dei sindacati: "Oss non tutelati, pronti ad esposti"

La Spezia - Mentre da parte delle Istituzioni si rinnovano gli inviti alla cittadinanza ad attenersi alle procedure per limitare al massimo la diffusione del coronavirus, le sigle sindacali denunciano ancora una volta la situazione nella quale si trovano ad operare le oss sia all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana che al Sant'Andrea della Spezia.



“Siamo esasperati – dice a CdS Marco Furletti della Uil – da quando è iniziata l'emergenza abbiamo scritto alle aziende chiedendo di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione aggiuntivi. Nel caso specifico di Coopservice mascherine protettive, guanti e divise monouso. Il 26 febbraio abbiamo mandato Pec a cui nessuno ha ancora risposto, solo in via non ufficiale ci è stato detto che le mascherine le deve fornire l'Asl5 mentre a norma di legge le dovrebbe fornire il datore di lavoro. Oggi – prosegue – due oss in servizio a Sarzana sono dovute andare a fare il tampone, e la cosa gli è stata detta casualmente, perché hanno scoperto di essere state a contatto il 3 marzo con un paziente passato dal Pronto Soccorso e risultato positivo. Se non si fossero informate personalmente nessuno glielo avrebbe detto e questa cosa è inaccettabile. Ad altre persone al Sant'Andrea è stato impedito di fare il tampone, si sono sentite rispondere “ve lo deve fare la vostra ditta”. A questo punto – sottolinea Furletti – denunciamo totale latitanza di Coopservice e di Asl che considerano queste persone carne da macello non tutelando minimamente queste persone, c'è ribaldo di responsabilità. Stiamo valutando seriamente di fare un esposto alla Procura della Repubblica per omessa vigilanza sanitaria da parte del datore di lavoro”.



Sulla stessa linea anche Mirko Talamone della Cisl: “La situazione è grave, abbiamo sollecitato più volte la Coopservice di farsi carico dei dispositivi di protezione per i lavoratori e di provvedere almeno al lavaggio delle divise, cosa quest'ultima sulla quale combattiamo da anni. C'è profondo malcontento fra i lavoratori – osserva – che si aggiunge alle difficoltà del momento, nonostante loro si stiano comportando in modo meraviglioso. Ci preoccupa inoltre che non ci sia un protocollo condiviso né da parte del committente, che è Asl, né di Coopservice e anche per quanto ci riguarda l'esposto potrebbe essere l'unica soluzione. È grave che non si vigili sulle aziende e sui servizi che riguardano anche pulizie e ausiliariato. C'è confusione e chiediamo sia ad Asl che a Coopservice di farsi carico dei protocolli”.



Infine Luca Comiti per Cgil: “Abbiamo chiesto più volte l'attivazione di tutti i protocolli di sicurezza per quanto riguarda oss e settore delle pulizie che in un settore ospedaliero e che in un momento come questo dovrebbero essere ancora più efficaci. Chiediamo oggi, e lo abbiamo sempre fatto, che non ci siano lavoratori di Serie A e altri di Serie B nei presidi ospedalieri ma purtroppo ancora oggi la situazione è questa. Il momento è particolare ma non ci possiamo permettere che le persone lavorino senza gli strumenti necessari. Azioni eclatanti? Nei prossimi giorni valuteremo unitariamente ma c'è una situazione di grande difficoltà, qualcuno viene lasciato indietro”.