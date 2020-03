Coronavirus, Governo 'chiude' Lombardia e undici province

La Spezia - Ulteriori restrizioni per quanto riguarda le zone maggiormente colpite dal coronavirus sono state inserite nella bozza del decreto del Governo che resterà in vigore almeno fino al 3 aprile. In particolare viene stabilito il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e di altre undici province solo per motivi “gravi e indifferibili” e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia Romagna.

Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.



Nella bozza del provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sospensione delle attività sciistiche e di eventi pubblici. Chiusi anche musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Bar e ristoranti possono restare aperti, ma dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione.