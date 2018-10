Coordinamenti volontariato, 9.500 euro per quello spezzino

La Spezia - Sono stati erogati dalla Giunta della Regione Liguria i contributi relativi all’anno 2018 a favore dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Savona, La Spezia e Genova per far fronte alle attività di presidio in emergenza, sulla base di programmi preventivi di spesa presentati dai Coordinamenti stessi.

I Coordinamenti provinciali hanno presentato, per l’annualità 2018, programmi preventivi di spesa per un totale di 26.794 euro, così suddivisi:

• Savona 14.850 euro;

• La Spezia 9.576 euro;

• Genova 2.368 euro.