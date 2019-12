Cooperazione internazionale, ottomila euro per le scuole

La Spezia - Su proposta dell’Assessore ai Gemellaggi e alla Cooperazione Internazionale, Paolo Asti, la giunta comunale ha di recente deliberato di concedere un contributo di 2.500 euro al Liceo Mazzini, di 4.900 euro all’Istituto Fossati-Da Passano, e di 600 euro all’Associazione Culturale Italo Tedesca.



I tre enti hanno infatti presentato progetti che concorrono allo sviluppo e al rafforzamento dei rapporti di amicizia e gemellaggio, già formalizzati dall’amministrazione Peracchini, e dall’attività dell’Assessorato, con territori e comunità europee e internazionali, attraverso iniziative di scambio e co-progettazione in campo educativo, culturale, sociale, sportivo e economico, con effetti sulla comunità locale.



"Con gli uffici e i dirigenti del mio assessorato - si legge in una nota del Comune -, quest’anno, per la prima volta, abbiamo messo a bando le disponibilità finanziarie relative a cooperazione internazionale, in grado di premiare le progettualità condivise tra istituti scolastici e associazioni che, grazie alle loro attività, nel corso degli anni hanno contribuito alla diffusione e al rafforzamento della collaborazione con le città gemellate alla Spezia. Una scelta condivisa anche nel Comitato Gemellaggi, nell’ambito di un percorso premiante di studenti, istituti scolasti e associazioni culturali del territorio".



L’amministrazione Peracchini, nell’ottica di rafforzare le proprie attività istituzionali nel campo della cooperazione internazionale e dei gemellaggi, ha infatti emanato un avviso pubblico per la concessione dei contributi. Avviso al quale sono seguite domande di contributo da parte del Liceo Mazzini, dell’Istituto Fossati-Da Passano e dell’Associazione Culturale Italo Tedesca.



Lo scopo è quello di dare supporto a iniziative provenienti da associazioni e organizzazioni della società civile per la promozione dei rapporti con i Paesi Ue ed extra Ue con cui il Comune della Spezia ha già sottoscritto accordi di amicizia e gemellaggio. Inoltre l’intento è quello di promuovere nuovi legami e collaborazioni che abbiano impatti positivi sulle comunità coinvolte.