Cooperazione internazionale, Comune della Spezia stanzia fondi

La Spezia - Il Comune della Spezia con un'apposita delibera di giunta ha ufficializzato lo stanziamento di contributi per iniziative di promozione della cooperazione internazionale e di scambi in campo educativo, culturale, sociale, sportivo e economico con Paesi con cui il Comune ha già stretto rapporti di amicizia e gemellaggio. L’amministrazione, su proposta dell’assessore alla Cooperazione Internazionale e Gemellaggi, Paolo Asti, ha deciso di destinare intende infatti rafforzare le proprie attività istituzionali nel campo della cooperazione internazionale e dei gemellaggi attraverso il supporto di iniziative provenienti da associazioni e organizzazioni della società civile per la promozione dei rapporti con i Paesi Ue ed extra Ue con cui l’Ente ha già sottoscritto rapporti di amicizia e di gemellaggio, al fine di diffondere i principi di solidarietà e di pace, di crescita sostenibile e di mutuo scambio, consolidando l’immagine internazionale oggi assunta dal territorio e promuovendo nuovi legami e collaborazioni che abbiano impatti positivi sulle comunità coinvolte e in particolare su giovani e studenti. La Giunta ha quindi approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato proprio a individuare le iniziative, al massimo quattro, per le quali verrà concesso un contributo massimo di 875 euro. "Così come lo scorso anno – spiega l’assessore alla Cooperazione Internazionale e gemellaggi, Paolo Asti -, anche quest'anno assegneremo le risorse disponibili per la cooperazione internazionale sulla base di progetti presentati da soggetti operanti nell'ambito della formazione, della cultura, capaci di concorrere allo sviluppo e al rafforzamento dei rapporti di amicizia e gemellaggio già formalizzati dal comune della Spezia quali Germania, California, Francia e Cina. La volontà è quella di contribuire al sostegno di coloro che compiono azione concrete e con particolare riferimento ai giovani".