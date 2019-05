Cooperative di comunità, incontro a Beverino

La Spezia - Incontro aperto al pubblico il 22 maggio dedicoato alle “Cooperative di Comunità”. L’evento è organizzato dalla Cooperativa sociale Beverino di Comunità con Confcooperative la Spezia.

“Queste realtà - si legge in una nota degli organizzatori - si stanno rivelando una preziosa risorsa per rianimare e valorizzare in pieno quei Territori che, al di fuori dei contesti urbano-industriali e dei grandi flussi turistici, rischiano di declinare perdendo il prezioso patrimonio paesaggistico, agricolo, sociale e culturale che – se mantenuto ed incrementato – li renderebbe assolutamente competitivi in termini di qualità della vita. Anche in Provincia della Spezia, negli ultimi anni, ha preso campo questo nuovo modello di sviluppo che integra in sé obiettivi di coesione sociale, sviluppo economico sostenibile, tenuta dell’occupazione, animazione delle risorse ancora a livello potenziale negli specifici territori in cui agiscono. In particolare, in Val di Vara e Riviera diventa strategico l’asse che si può creare fra queste Cooperative ed il mondo dell’Agricoltura, puntando su obiettivi di valorizzazione dei prodotti, turismo ambientale ed enogastronomico, servizi innovativi”.

“Il Convegno - si legge in una nota - vuole stimolare ulteriori passaggi di questa crescita, creare sinergia, sensibilizzare le Istituzioni, anche attraverso il confronto con esperienze sviluppate in altre zone d’Italia”.



Il programma del 22 maggio



Parte prima: sviluppo e funzione delle cooperative di comunita’ nel territorio spezzino a confronto con altri territori



• 15:30 Saluti istituzionali Sindaco Beverino, Massimo Rossi

• 15: 40 Saluti della Presidente Provinciale Confcooperative, Anna Vivaldi

• 15: 50 Saluti e relazione di introduzione all’evento Presidente della Cooperativa Sociale Beverino di Comunità, Raffaella Manucci Brunoni

• 16:00 Nuovi progetti e esperieze della Cooperativa Sociale Beverino Socio della Cooperativa Beverino, Luca Bertolucci

• 16:20 Esperienze e progetti Cooperativa di Comunità Fuoco Trentino Interviene il presidente dei giovani Trentini per la cooperazione, Luca Ricadonna

• 16:30 Esperienze e progetti Cooperativa di Comunità I Rais (BG), Socio fondatore, Lidia Alcaini

• 16:40 Esperienze e progetti Cooperativa di Comunità Magra Socio fondatore, Gianni Torri

• 16:50 Esperienze e progetti Cooperativa di Comunità Vara, Socio fondatore Roberto Pomo

• 17:00 Il Ruolo della Regione nella promozione delle Cooperative di Comunità Consigliere Regionale Liguria, Andrea Costa

Ore 17:10 Pausa con piccola merenda offerta dalle aziende presenti all’evento



Parte seconda: strategie di valorizzazione del territorio e di coesione sociale agricoltura – rianimazione di comunita’ e di territorio - cooperazione



• 17: 30 Intervento della Cooperativa Casearia Val di Vara Presidente Cooperativa, Traverso

• 17:50 Intervento della Coop Agricoltori della Vallata di Levanto, Presidente Cooperativa, Giancarlo Bettinotti

• 18:00 Intervento Responsabile Nazionale Cooperative di Comunità per Confcooperative, Giovanni Tenegi

• 18:20 Intervento Presidente Confcooperative Abruzzo Monetti Massimiliano

• 18:40 Intervento ricercatore centro Studi Europeo Cooperative e Imprese Sociali Euricse, Dottor Jacopo Sforzi

• 19:00 Conclusioni



Durante la manifestazione saranno presenti varie azienda della vallata con i loro prodotti tipici

Alle ore 20.30 presso la struttura polivalente la Cooperativa ha organizzato una cena a base di prodotti tipici locali preparati dal cuoco Giorgione, del programma televisivo Giorgione orto e cucina, con l’aiuto delle popolazione locale



Il menù



Antipasti:

Prugne ubriache in velo di barbazza-zuppa di cicerchia o roveja

patè di peperoni,melanzane e fegato alla umbra

Formaggi Val di Vara accompagnati da miele valdivara e salumini valdivara



Primi piatti

-capunti fave e guanciale-

Tagliatelle alla contadina



Secondo

faraona dolce mele



Dolci

dolce delle monache

Tiramisù in crema di Torrone

Vino della Val di vara.

I prodotti utilizzati provengono dalle aziende della Val di Vara