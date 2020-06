Cooperativa Lindbergh gestirà il bar della Maggiolina

La Spezia - La Cooperativa sociale Lindbergh si aggiudica in via definitiva la gestione in concessione del bar e dell’area esterna nel Parco XXIV Aprile, della Maggiolina, lato Sud. È giunta infatti a termine la proceduta ad evidenza pubblica per la concessione della struttura, della durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo, avviata con determina dirigenziale il 26 febbraio scorso, il cui termine di presentazione delle offerte era fissato il 28 maggio scorso. A presentare l'offerta aggiudicataria, per un canone annuo pari a 3.000 euro, è stata la Cooperativa sociale Lindbergh, unica concorrente non esclusa dalla gara, la cui offerta è stata ritenuta congrua. La Cooperativa, che ha sede in via XXIV Maggio, a seguito delle espletate verifiche di legge, risulta dunque l’aggiudicataria in via definitiva della gestione in concessione del bar, che si sviluppa in 51 metri quadrati di superficie, dell’area esterna perimetrale al fabbricato di 160 metri quadrati e dell’area verde antistante l’ingresso al locale, di circa 170 metri quadrati. Connessi alla gestione vi sono oneri manutentivi e di pulizia che riguarderanno l'intero parco.



«La valorizzazione dei nostri parchi significa anche stringere un importante patto di fiducia pubblico-privato, lasciando soprattutto emergere fra i cittadini potenzialità e opportunità che prima non avevano modo di esprimersi. L’attenzione da parte dell’Amministrazione Peracchini verso le aree verdi è massima: il parco della Maggiolina, in particolare, costituisce lo spazio verde più vasto nel levante cittadino ed è vissuta da bambini, anziani e sportivi. Nella sua vastità, dobbiamo garantire ovunque presidi di sana socialità, per questo, nell’augurare buon lavoro ai nuovi concessionari, auspichiamo che anche quella parte del parco ritorni a vivere» dichiara l’Assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi.