Cooking quiz, il Casini selezionato

La Spezia - E’ partita martedì 16 gennaio dalla Sicilia, la 2^ edizione del Progetto Didattico Nazionale Cooking Quiz promosso da Edizioni Plan, che da oltre trent’anni è protagonista dell’editoria in Italia e nel Mondo, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Obiettivo del progetto è la formazione degli studenti in modo innovativo, utilizzando tecnologie vicine alle generazioni native-digitali.



Cooking quiz è un progetto che coinvolge gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Numerose le novità di questa edizione, a partire dal coinvolgimento delle classi di sala oltre a quelle di cucina e la Finalissima Nazionale di 3 giorni a Recanati e Loreto prevista per il 9-10 e 11 Maggio.



Il contest è diviso in due fasi: la prima nella quale si trasmettono concetti di cucina e sala, un interessante momento di scambio idee tra gli studenti e gli chef docenti di Alma. Nella seconda fase invece, si verificano le nozioni apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

“Migliorare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno è la nostra sfida, con questo spirito partiamo per la seconda edizione del Cooking quiz. I numeri dell’edizione 2017 sono stati sicuramente significativi ed importanti, ma quello che ci ha più colpito è stato l’unanime e positivo giudizio che i docenti hanno dato a Cooking Quiz, un format originale ed innovativo. Non a caso gli Istitituti partecipanti sono diventati 42 e tra questi è coinvolto anche l'istituto Casini.

Come Edizioni Plan, da anni leader nell’insegnamento negli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese” ha dichiarato il Michele Casali, Amministratore Delegato di Plan.



“Questo tour in Italia rappresenta in modo così innovativo e interattivo la volontà di Alma di portare valore e stimolo alla crescita negli Istituti Alberghieri – ha dichiarato Andrea Sinigaglia, Direttore Generale di ALMA - Il nostro rapporto con gli IPPSAR è fondamentale e totalmente in linea con l’impegno che ALMA ha assunto firmando il protocollo d’intesa con il Miur”.



Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Barilla, la principale azienda italiana nella produzione di Pasta di semola e sughi pronti, Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina, Giblor's, azienda di Abbigliamento Professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc, Cna Alimentare, Regione Marche e Unicam.

Tutti gli appuntamenti all’interno delle Scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime per diventare un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente su circuito nazionale. All’interno della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il Format e consigli per una sana e corretta alimentazione.