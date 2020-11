Conversione e riqualificazione del convento delle Carmelitane scalze, la proposta

La Spezia - L'ex convento e la casa del custode dell'ordine delle Carmelitane scalze di Viale San Bartolomeo potrebbero essere convertite ad uso residenziale oppure ai fini di accoglienza. Il provvedimento è stato deliberato nel corso della II commissione consiliare del Comune della Spezia. In merito l'assessore all'Urbanistica Anna Maria Sorrentino ha specificato che: "Questo manufatto è situato in Via Toti e il Comune ha chiesto che potesse essere assimilato perché non è più in uso. L'obiettivo è quello di riqualificare l'area altrimenti abbandonata. Se il progetto dovesse proseguire, visto il valore storico degli stabili presenti, verrà richiesto anche il parere della Sovrintendenza".