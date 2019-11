Contro la violenza sulle donne, cinque giornate di eventi

La Spezia - In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune della Spezia promuove, come ogni anno, un fitto programma di iniziative messe in campo con la collaborazione di moltissime associazioni ed enti che quotidianamente operano sul territorio per combattere ogni forma di violenza.

"Perché il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non rimanga uno dei tanti slogan ma assuma la forma di un impegno concreto al cambiamento anche culturale nell'affrontare la violenza sulla donna è necessaria una task force congiunta fra le istituzioni, le associazioni e la società civile - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Il programma così variegato e intenso che abbiamo presentato ne è la testimonianza ed è la riprova che l'unione fa la forza. Le donne sono il vero motore dí questo Paese e non possono essere lasciate da sole nell'affrontare situazioni di violenza, troppo spesso silenziosa: il Comune, con il Centro Irene ma non solo, offre servizi di sostegno e aiuto per tutte le donne in difficoltà e il 25 novembre è l'occasione per ribadire tutto il nostro impegno".

"Il Comune è impegnato in prima linea contro ogni violenza e in particolare contro quella che quotidianamente vede vittima una donna. La giornata del 25 novembre - ha dichiarato l'assessore Giorgi - rappresenta un momento importante per tenere alta l'attenzione su quello che è diventata un'emergenza sociale che il Comune affronta tutti i giorni con i servizi che offre e la rete delle associazioni che ci supportano sul territorio".

Ad istituire il 25 novembre come Giornata mondiale contro la violenza alle donne è stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in onore e ricordo delle sorelle Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, uccise il 25 novembre 1960 per la loro opposizione al regime dittatoriale.



Di seguito il programma:



Sabato 23 novembre

Piazza Mentana, ore 15: postazione Polizia di Stato con camper per campagna: "Questo non è amore", con la partecipazione delle associazioni locali e del Comune della Spezia.



Corso Cavour, ore 15: a "Sapori e Mestieri", organizzata dal Centro Antiviolenza Irene. Progetto "Palla alle donne contro ogni violenza" con la partecipazione di Spezia Calcio femminile e Lega Calcio Femminile.



Dal 24 al 26 novembre all'Urban Center dalle 14,30 alle 20 la consigliera di parità provinciale con "Officine Spazio Arte" organizza "Donne allo specchio", mostre e presentazioni di libri contro ogni forma di violenza. Domenica in Corso Cavour, sempre presso il point di "Sapori e Mestieri", organizzata da Confartigianato, stand informativo del Centro Violenza Irene, mentre alle 15 il centro sportivo Ferdeghini ospita la partita di serie C Femminile Spezia-Imolese. Anche i maschi daranno il loro contributo in occasione della gara serale fra Spezia e Frosinone con l'adesione all'iniziativa. Lunedì infine nel piazzale della stazione Fs sin dalle 9 sarà presente una postazione della Polizia di Stato per la campagna "Questo non è amore" con la partecipazione delle associazioni locali e del Comune della Spezia. Alle 10.30 in sala Dante seduta del consiglio comunale straordinario, alle 15 altra postazione di Polizia stavolta in Piazza Brin, alle 17.30 l'Unione Donne Italiane organizza lo spettacolo teatrale "In piedi signori davanti ad una donna" mentre alle 19,30 l'Urban Center ospiterà lo spettacolo teatrale di Roberto Di Maio e Luciana Menapace "Dialogo di una prostituta con un cliente", tratto dal libro di Dacia Maraini.



Martedì 26 novembre

Alle 9.30 - Sala Multimediale del Comune della Spezia: la consigliera di parità e Fidapa incontrano le scuole sulla Carta dei diritti della bambina.

Urban center (Sotto Teatro Civico — via Carpenino) ore 19.30. Spettacolo teatrale di Aldo Guerrieri "Dr. Jekyll e Mr. Hyde' tratto dal libro di R.L. Stevenson



Mercoledì 27 novembre

Alle 17.30 Csa Fossitermi Anteas , associazione +Motivi, Musicalamante e Mappo organizzano l'incontro-dibattito "Non solo vittime"