Contro l'odio online anche un progetto spezzino

La Spezia - L’associazione La Piazza Comune chiede supporto agli spezzini per vincere i finanziamenti volti a realizzare un progetto di rilevanza sociale per la città. E’ nata l'iniziativa di partecipazione al bando aperto da "Chi odia paga" per finanziare un progetto di sensibilizzazione e formazione nella società civile per combattere l'odio online. L'associazione spezzina La Piazza Comune è una tra le 12 associazioni che partecipano al concorso nazionale. Il progetto si chiama "Chi è odioso è noioso".

"La barriera che separa il mondo digitale dalla vita reale è sempre più sottile e molti dei comportamenti e delle abitudini che osserviamo dilagare online stanno inevitabilmente contaminando il mondo reale - dice Federico Lera, avvocato di strada e coordinatore del progetto per La Piazza Comune -. E il pericolo che le espressioni sempre più violente di odio che proliferano sui social network possano trovare uno sfogo successivo nella vita vera delle persone è qualcosa che ci spaventa e ci deve far riflettere".



"Per questo, come Piazza Comune, abbiamo pensato di promuovere una campagna di sensibilizzazione e formazione così da permettere ai ragazzi della Generazione Z di conoscere e riconoscere questo fenomeno attraverso le testimonianze di chi questo odio ha subito, online ed offline, attraverso una formazione sulle modalità con cui quest’odio si diffonde (con la visione di materiali reperibili sul web ed il successivo commento con esperti di comunicazione digitale), finendo per discutere degli aspetti legali delle espressioni d’odio veicolate attraverso la Rete ed i social network”.

La volontà è altresì fornire strumenti per aiutare i ragazzi a costruire la contronarrazione per arginare l’hate speech rendendoli maggiormente consapevoli. Il progetto si propone di mettere in atto con i ragazzi una campagna di comunicazione contro l’odio online che diventi virale utilizzando i social più in voga tra la Generazione Z - Tik Tok e Instagram - creando una pagina ad hoc. In tal senso gli stessi giovanissimi si possono fare ambasciatori di questo messaggio fra i loro coetanei, oltre a poter personalizzare e contribuire in modo attivo in questa lotta.



#UnaBuonaCausa

Nuvolab insieme a Chi Odia Paga supporta progetti di sensibilizzazione, educazione e prevenzione contro l’odio online da sostenere raddoppiando la cifra che il progetto stesso sarà in grado di raccogliere attraverso una campagna di crowdfunding, fino a un massimo di 5.000€ da raddoppiare (ossia, se la campagna raccoglie almeno 5.000€, Nuvolab ne donerà altrettanti). Quanto raccolto sarà interamente a disposizione del soggetto promotore per la realizzazione degli obiettivi esplicitati dal progetto.



Link per votare: https://crowdfunding.chiodiapaga.it/chi-e-odioso-e-noioso/