Contratti a tempo indeterminato per docenti della Primaria, c'è la convocazione

La Spezia - Pubblicato oggi sull'Albo dell'Ufficio scolastico Regionale della Spezia, il calendario delle convocazioni per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020 relativo ai posti Comuni per la scuola Primaria.

Sono convocati i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della scuola Primaria posto comune dalla posizione n. 1 alla n. 18 presso l'ambio territoriale della Spezia dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha sede in Viale Italia, 87 il prossimo 26 agosto alle 12. Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili e pertanto non è garantita per tutti la proposta di assunzione. Le graduatorie ad esaurimento sono consultabili sul sito dell’Ufficio IV – Ambito della Spezia all’indirizzo: http://istruzionelaspezia.it. A coloro che sono inseriti in GAE a seguito di sentenza cautelare, l’incarico sarà conferito con apposizione della clausola risolutiva condizionata alla definizione in merito del giudizio pendente, secondo la normativa vigente. Si ricorda che i docenti che vorranno farsi rappresentare per delega dovranno inviare la stessa per mail o fax all’Ufficio Scolastico della Spezia.