Continua il corso di formazione politica de La Piazza Comune

La Spezia - Bellezza, filosofia, Europa ed etica. Questi sono stati alcuni dei temi posti fino ad ora al centro degli ncontri del Corso di formazione politica ormai giunto a metà, tra lezioni frontali e online. La Piazza Comune, associazione civica della città offre la possibilità di trattare tematiche importanti, di cui, soprattutto ora è necessario più che mai discutere. Quindici ragazzi da febbraio seguono con impegno il corso di formazione "Dai Principi ai Piccoli Principi" che vuole dare un overview su diversi temi centrali e urgenti. Incontri per porre attenzione ed accedere a argomenti che pensiamo siano necessari per una nuova classe dirigente.



I giovani iscritti al corso, della nostra provincia, hanno potuto recentemente per esempio tracciare dei percorsi preferenziali sul terzo settore grazie all'intervento di Simone Ricci, formatore di grande esperienza che ha raccontato e fornito spunti per consapevolizzare la platea su temi molto attuali e sull'importanza di trattare con sensibilità il disagio giovanile. Oggi, sabato 4 aprile l'Ingegner Patrizio Scarpellini e l'architetto Enrica Maggiani grazie alla loro esperienza hanno raccontato l'unicità del nostro territorio del Parco delle Cinque Terre e del sito Unesco. Il corso organizzato dal gruppo di lavoro dell'associazione formato da Bruzzi, Calcagnini, Goretta, Matera, Raso sta dando vita in questi momenti di quarantena on line, con tenacia, gli incontri con relatori di importanza locale e nazionale.