Contagi in aumento nello Spezzino, otto decessi in Liguria

La Spezia - Sono 342 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria, dato che sale ancora dopo i 248 di ieri. I nuovi casi, confermati da 5.071 tamponi molecolari e altri 2.784 antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, hanno permesso di individuare 79 positivi nello Spezzino (ieri erano stati 18), 52 in Asl1 imperiese, 47 in Asl2 savonese e 161 nelle due Asl di Genova. Sono invece 3 i casi non riconducibili a residenza in Liguria.

A livello regionale sale a 3.706 il dato dei deceduti con positività da inizio pandemia (398 in Asl5) con l'aggiunta di otto nuove schede di persone mancata fra il 23 gennaio e ieri.



Rispetto a 24 ore fa aumenta anche il numero degli ospedalizzati in Liguria che passa da 583 a 593, dei quali 67 (ieri erano 62) in terapia intensiva, mentre fra San Bartolomeo e Sant'Andrea l'incremento è di una sola persona (restano sei le terapie intensive). I guariti rispetto a ieri sono invece 348 mentre il totale regionale dei casi si attesta a 6.237 dei quali 826 nella nostra provincia dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 866.