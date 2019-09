Consumo del suolo: Spezia rosicchia due ettari, Sarzana cinque

La Spezia - La Spezia e provincia si confermano 'zona rossa' per quanto riguarda il consumo del suolo: lo si apprende dal recente rapporto diffuso da Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ente pubblico che fa capo al Ministero guidato da Sergio Costa. Un colore rosso che in realtà non sistema la provincia tra le zone in cui il territorio è maggiormente edificato, ma in una regione mediana dove il consumo di suolo si muove nell'intervallo 9-15 per cento. E, per giunta, lo Spezzino ci sta dentro per un pelo, essendo proprio al 9 per cento (circa 8mila ettari consumati), dato di fatto rimasto invariato passando dal 2017 al 2018 (+0.13 per cento), anno a cui fanno riferimento i rilevamenti più recenti. A livello nazionale sono di rosso tinte gran parte delle regioni Veneto, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Puglia. E ci sono 'zone nere', dove il consumo del suolo supera il 30 per cento: vedi Milano, Venezia e Napoli. A tinte arancio chi sa tra il 15 e il 30 (Monza Brianza, Veneto orientale, Trieste). Il resto d'Italia registra consumi di suolo inferiori al 9 per cento, con una certa e non sorprendente 'verginità' della spina dorsale appenninica, dell'arco alpino, delle isole.



L'indagine Ispra individua anche, regione per regione, quali sono i tre comuni dove c'è stato il maggior incremento di suolo consumato dal 2017 al 2018. E il podio ligure parla fluentemente spezzino: infatti accanto ad Andora, nel Savonese, dove il saldo è di +1.8 ettari, ci sono La Spezia (+1.8) e Sarzana, dove il suolo 'intonso' dal 2017 al 2018 ha perso 5 ettari. In altre parole, Sarzana, La Spezia e Andora sono i tre comuni liguri che hanno 'trasformato' di più il loro territorio comunale dal 2017 al 2018. Inoltre il capoluogo del levante ligure, con 1.478 ettari, è il secondo comune a livello regionale per suolo consumato in termini assoluti, dietro i quasi 6mila ettari di Genova e davanti agli oltre 1.200 di Sanremo. Il report guarda anche alla situazione dei Parchi: quello delle Cinque Terre, che è nazionale, racchiude 187 ettari di suolo consumato, pari al 5 per cento dell'intera area protetta. Il Parco regionale del Magra non è stato preso in considerazione in quanto lo studio ha esaminato solo i primi venti parchi – separando regionali e nazionali - per estensione.