Consultazioni elettorali e referendarie, trasferiti i seggi 8-10-12-14 alla ‘Alfieri’

La Spezia - L’Ufficio elettorale del Comune della Spezia comunica che, a seguito di lavori di ristrutturazione attualmente in corso, i seggi elettorali 8 -10 -12 -14, solitamente collocati presso l'istituto Domenico Chiodo di via 20 Settembre 149, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre verranno temporaneamente collocati presso la scuola secondaria "Alfieri " di via Napoli 144. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale del Comune della Spezia ai numeri di telefono 0187 727 225/ 425 / 270.