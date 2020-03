Consegne a domicilio, si propongono anche le partite Iva

La Spezia - Il comitato per la tutela delle partite iva organizza un servizio di consegna spesa a domicilio alla Spezia e provincia. "Sono molti gli amici imprenditori della provincia che hanno aderito all'organizzazione - si legge in una nota - e noi vogliamo garantire questo servizio per la loro tutela e delle relative famiglie,afferma la responsabile generale Arianna Bertuccelli,per questo servizio contattare il recapito 3311223910. Ricordiamo a tutti i consumatori che in un momento di emergenza sanitaria ed economico imprenditoriale è essenziale acquistare prodotti italiani per favorire l'economia nazionale".