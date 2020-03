Consegnaincasa.it, un'azienda spezzina partecipa al progetto di solidarietà digitale

La Spezia - Gruppo Eumedia ha creato www.consegnaincasa.it, aderendo all’iniziativa di Solidarietà digitale del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, per offrire un servizio gratuito per coloro i quali cercano un’attività nella zona in cui abitano che consegni qualsiasi genere di prodotto a domicilio.

Solidarietà digitale è l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Invitiamo, quindi, tutti i negozi e le aziende della Spezia che offrono il servizio di consegna a domicilio a registrarsi gratuitamente sul portale www.consegnaincasa.it.

Consegnaincasa.it è stato creato per dare un sostegno concreto e solidale per la nostra Italia e per tutti i nostri concittadini. Uniti e insieme ne usciremo e saremo più forti!



Gruppo Eumedia è una azienda sviluppatasi nel territorio spezzino e operativa al livello nazionale nel settore commerciale e del turismo E' specializzata nella realizzazione e gestione di portali internet tematici.

Ci occupiamo da oltre 15 anni di servizi e web: nel corso degli anni ha sviluppato e lanciato diversi portali che sono divenuti leader nei loro rispettivi settori.