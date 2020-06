Confsal e Cisl scuola ai Cobas: "Non accettiamo lezioni di democrazia"

La Spezia - La segreteria del sindacato Snals Confsal risponde alla nota del sindacato Cobas (leggi qui). In merito intervengono Concetta Meloro e Paola Costamagna, reggente del sindacato Cisl Scuola, per precisare: oltre a Cgil e Uil anche noi eravamo presenti all’incontro sindacale all’interno di quell’Istituto spezzino e abbiamo condiviso totalmente e da subito la posizione dei colleghi. Non possiamo e non accettiamo lezioni di “democrazia” da chi pretende di presenziare ad un tavolo non essendo firmatario di contratto tant’è che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 2016-18, attualmente in vigore, all’art. 22 – comma 2 – lettera C) così recita “ a livello di istituzione scolastica: tra il Dirigente Scolastico e la RSU e i eappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale”. In conclusione nessun “cavillo” come ha detto la rappresentante dei Cobas ma sostanza e rispetto delle regole in vigore”.