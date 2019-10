Confsal: "Ospedale, ora ci aspettiamo una rapida evoluzione"

La Spezia - Intervento del sindacato Confsal



Ulteriori ritardi nella costruzione del nuovo ospedale non sarebbero in nessun modo motivati e rappresenterebbero probabilmente causa di disdetta e di un’eventuale nuova gara, che sposterebbe la fine della costruzione al 2025 o più probabilmente a 2026. La Regione, qualora si dovesse ricorrere ad una nuova gara d’appalto, ritirerebbe la clausola che prevedeva che una parte del pagamento per l’edificazione del nuovo ospedale fosse costituito dalla cessione alla ditta costruttrice del vecchio Sant’Andrea, valutato circa 26 milioni. Quella modalità di pagamento verrebbe sostituita da un finanziamento ulteriore della Regione che ha stanziato una cifra simile, prevedendo il mantenimento della proprietà del vecchio ospedale.

Questo dovrebbe rimuovere qualche remore ai costruttori interessati ad una eventuale nuova gara, che potrebbero considerare la valutazione del vecchio stabile troppo elevata e con troppi vincoli, e aprirebbe invece la possibilità di un nuovo impiego pubblico e/o privato dell’area e delle vecchie strutture inserendolo a pieno nel piano di sviluppo della città.

Di fronte a queste premesse ci aspettiamo finalmente una rapida evoluzione della infinita vicenda del nuovo ospedale, considerato anche l’impegno del presidente della Regione di incontrare il sindacato di nuovo tra un mese per fare un nuovo punto della situazione.

Come sindacato abbiamo fatto presente che la sanità spezzina presenta pesanti carenze di organico in tutti i settori che rendono difficile e faticoso mantenere la necessaria efficienza, a spese di sacrifici e di un impegno straordinario di tutto il personale.

A fronte delle nostre richieste le controparti si sono assunte l’impegno di mettere in campo altri interventi a favore della sanità spezzina, come concorsi per assumere nuovo personale ed hanno espresso anche la garanzia a trovare comunque un ruolo a tutti gli attuali OSS, senza lasciare a casa nessuno. Anche su questo verificheremo nell’incontro previsto per il prossimo mese



Il segretario Confsal Lorenzo Moimare

La segretaria Fials Confsal Luciana tartarelli