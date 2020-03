Confindustria e Rotary, raccolta fondi per il Sant'Andrea

La Spezia - Il Rotary e Confindustria hanno sentito il forte desiderio di dare concretezza al sentimento di vicinanza ai cittadini così provati da questa grave emergenza sanitaria. Mario Baldini, presidente del Rotary della Spezia e Mario Gerini presidente di Confindustria della Spezia hanno così dato vita ad una sottoscrizione aperta a tutti coloro che desiderano portare un proprio concreto contributo.

"La raccolta di fondi prevede l’acquisto diretto di attrezzature e macchinari, fra quelli che risultano non sufficienti per fronteggiare il Covid-19, da donare all’Ospedale Sant’Andrea

La raccolta é aperta a tutti, singoli privati, piccole e grandi imprese, nell'idea di contribuire nel migliore dei modi e ognuno secondo le proprie possibilità al supporto dei medici, del personale e dei reparti del nostro ospedale - spiegano dai due sodalizi -. Questa raccolta é il modo per essere vicini a medici e paramedici che in questo momento stanno facendo uno sforzo straordinario nell'interesse della comunità, e sentiamo perciò nostro dovere contribuire al loro sostegno in un momento così delicato".



Per donare basta cliccare sul link riportato di seguito e compilare quanto richiesto dal sito.

Il sito propone, al termine, anche una offerta libera destinata ai gestori del sito; il valore

preimpostato può essere modificato.

Questo è il link:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-prima-necessita-per-il-sant039andrea