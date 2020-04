Confcommercio distribuisce dodicimila mascherine alle imprese ancora aperte

La Spezia - Confcommercio La Spezia informa i propri associati di aver ricevuto da Regione Liguria una fornitura di 12.000 mascherine chirurgiche da destinare alle imprese che attualmente sono aperte e che ne hanno necessità per poter svolgere in sicurezza il lavoro quotidiano.

Poichè si tratta di un quantitativo limitato, distribuiremo le mascherine sulla base delle effettive esigenze aziendali calcolate per un periodo di una decina di giorni. Confidiamo infatti che dopo Pasqua arriveranno ulteriori forniture.

Le imprese interessate potranno prenotare il proprio quantitativo inviando una mail contenente ragione sociale, numero dei soci/dipendenti attualmente al lavoro e nominativo della persona che effettuerà il ritiro, ai seguenti indirizzi:



LA SPEZIA – r.corsini@confcommerciolaspezia.it - servadei@confcommerciolaspezia.it



SARZANA – infosarzana@confcommerciolaspezia.it



LEVANTO – rezzano.f@confcommerciolaspezia.it



LERICI – lerici@confcommerciolaspezia.it



Per evitare assembramenti e garantire il rispetto delle norme di sicurezza, il ritiro avverrà previo appuntamento, che sarà comunicato alle imprese dal personale Confcommercio.