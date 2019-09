Confartigianato ringrazia i parlamentari spezzini per la mobilitazione per le autoscuole

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia in rappresentanza delle autoscuole spezzine ha scritto nei giorni scorsi ai parlamentari del territorio chiedendo di scongiurare la retroattività dell'adeguamento negli ultimi 5 anni fiscali previsto da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n. 79/2019).

Le autoscuole hanno avanzato ai parlamentari la richiesta di un regime IVA agevolato per i giovani che frequenteranno le autoscuole o l'avvio del nuovo regime IVA a far data dal 1 gennaio 2020 quando entreranno in vigore i corrispettivi elettronici.

La Confartigianato spezzina ringrazia l'onorevole Viviani, la senatrice Pucciarelli, l'onorevole Raffella Paita e l'onorevole Gagliardi per essersi immediatamente attivati sul tema. Viviani e Pucciarelli hanno fatto approvare un ordine del giorno in Senato con l’impegno di affrontare in tempi rapidi la questione. Paita ha presentato una interrogazione parlamentare al question time sulla questione dell’imponibilità dell’IVA retroattiva per le scuole guida, chiedendo quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare conseguenze negative per i cittadini e il comparto autoscuole.

Gagliardi ha presentato una interrogazione a risposta scritta per chiedere ai ministri interessati quali iniziative urgenti intendano mettere in atto per evitare la retroattività dei versamenti Iva a carico delle autoscuole e per individuare inoltre meccanismi di agevolazione per le famiglie dei giovani che intendano conseguire la patente di guida.