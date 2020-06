Confartigianato ha incontrato il nuovo prefetto Inversini

La Spezia - Gestione della “Fase 3” post Covid, crisi del settore turistico ricettivo, difficoltà nella ripresa economica, accesso al credito: questi i temi al centro dell'incontro tra i vertici di Confartigianato e il Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini. Presenti il Presidente provinciale di Confartigianato, Paolo Figoli, il direttore Giuseppe Menchelli e il responsabile categorie Nicola Carozza.



Il presidente Figoli ringraziando Sua Eccellenza per l'incontro ha tracciato un quadro sull'economia provinciale e sul ruolo della piccola impresa evidenziando i punti di forza dell'economia del mare, del turismo, delle potenzialità dell'agroalimentare e le bellezze del territorio.



Il direttore Menchelli ha manifestato preoccupazione sulla ripresa della produzione, la mancanza di ordinativi, il calo dei consumi, la mancanza dei turisti stranieri ed il problema di tanti lavoratori stagionali rimasti a casa che in autunno non beneficeranno della disoccupazione. Una situazione che andrà attentamente valutata e che richiede aiuti da parte dello Stato per sostenere i costi fissi. Preoccupa inoltre la capacità del paese, spesso rallentato da un sistema normativo e burocratico, di recuperare produttività rispetto ai mercati globali.



Il responsabile categorie Confartigianato Nicola Carozza ha ringraziato la Prefettura per il costante rapporto di dialogo con l'Associazione durante tutta l'emergenza da Covid-19 favorendo l'interpretazione dei vari Dpcm e le istruttorie per la prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere.



Il Prefetto Maria Luisa Inversini, forte della sua ampia esperienza nella Prefettura di Milano, ha dimostrato nel corso dell'incontro ampia conoscenza dei problemi e delle opportunità del territorio, positività e grande attenzione per il mondo della piccola e media impresa.