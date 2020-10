Confartigianato dona un migliaio di mascherine FFP2 al 118

La Spezia - Il Presidente del Consorzio Imprese Confartigianato, Giancarlo Banci, il direttore Giuseppe Menchelli accompagnati dalla dirigenza dell'Associazione hanno donato agli operatori del 118, rappresentati dall'infermiere professionale, Danilo Notari un migliaio di mascherine Fpp2. Le mascherine filtranti (filtering face piece) sono presidi adatti a proteggere gli operatori che operano in luoghi di lavoro nei quali l'aria potrebbe essere contaminata dal Covid-19. La Confartigianato ha voluto così ringraziare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica per l'incredibile sforzo al servizio dei cittadini messo in campo dall'inizio della pandemia. Nel 118 lavorano tecnici, infermieri e medici che operano instancabilmente con mezzi di soccorso in risposta alle richieste di aiuto e soccorso. Un grazie da parte di tutte le imprese di Confartigianato.