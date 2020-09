Confartigianato, al via corso carrelli semoventi industriali

La Spezia - Diventare carrellista e ottenere la patente per il muletto è un’ottima occasione per chi desidera entrare nel mondo del lavoro. Per utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo (quello che normalmente chiamiamo muletto) serve un’abilitazione specifica dell’operatore che gli consenta di essere adeguatamente formato nelle corrette procedure di utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura durante il lavoro.

Confartigianato Imprese La Spezia organizza un corso per addetto all’utilizzo di carrelli semoventi industriali, (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori del 22/02/2012, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato – Regioni), rivolto a personale in possesso di esperienza specifica pregressa per la guida e/o utilizzo delle macchina, secondo il seguente calendario: teoria (8 ore): mercoledi' 7 ottobre 2020 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; venerdi' 9 ottobre 2020 h: 14.30 – 18.30 c/o nostra sede in via Fontevivo, 19 alla Spezia; pratica (4 ore): martedi' 13 ottobre 2020 h: 14.30 – 18.30 c/o area attrezzata con il mezzo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il nostro Ufficio Formazione al numero di telefono 0187.286648 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it