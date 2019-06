Condizionatori ko al Sant' Andrea, situazione risolta

La Spezia - È scattato il Piano caldo elaborato dalla task force di Alisa e sono state messe in campo misure straordinarie, in corrispondenza di temperature elevate associate a valori di umidità medio-alti. L’ultimo bollettino sulle ondate di calore, diramato dal ministero della Salute, ha previsto per la giornata odierna il bollino giallo di pre-allerta.

All’ospedale Sant'Andrea della Spezia si sono registrati alcuni temporanei disagi all’impianto di condizionamento in Pronto Soccorso e Dialisi: i blocchi parziali sono stati risolti. All’ospedale San Bartolomeo di Sarzana la sezione donne della Struttura complessa di Medicina sarà trasferita nei nuovi spazi condizionati (al 2° piano) nel corso della prossima settimana, allo stesso modo saranno valutati eventuali interventi per la divisione di Medicina degli uomini.



I reparti non soggetti a condizionamento sono comunque provvisti di un deumidificatore e due ventilatori (stanze quattro letti) o un ventilatore (stanze due letti). Nessuna particolare criticità da segnalare all’Istituto Giannini Gaslini e nessuna ulteriore misura straordinaria rispetto al Piano caldo previsto. Angelo Gratarola coordinatore del Diar (Dipartimento interaziendale regionale) Emergenza-Urgenza, rileva che "la maggior parte delle persone giunte per malore nei Pronto Soccorso, in particolare anziani, presentavano i segni di iniziale disidratazione per comportamenti alimentari inappropriati. Per questo raccomandiamo di modificare la dieta privilegiando frutta e verdura fresca e soprattutto di bere acqua a temperatura ambiente o leggermente fresca, anche se non si avverte lo stimolo della sete", conclude.