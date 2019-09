Condanna per l'infermiere "palpeggiatore", l'Opi: "Espulso nel 2011"

La Spezia - L'Ordine professionale degli infermieri spezzini interviene in merito alla notizia della condanna dell'infermiere ''palpeggiatore''.

"A garanzia della corretta attività dei nostri professionisti sanitari e delle potenziali ricadute sui cittadini utenti, informiamo che l'Ordine degli infermieri spezzino ha già dal 2011 cancellato dall'albo professionale questo ex infermiere, in base al potere disciplinare interno, sulla base delle evidenze emerse durante la valutazione del caso", scrive l'Opi spezzino in una nota.



"Da questo punto di vista, il potere disciplinare ordinistico assicura i cittadini che non possono essere accettati comportamenti di tale gravità, che danneggiano non solo la persona sottoposta a violenza (alla quale, umanamente e professionalmente, va tutta la nostra rinnovata solidarietà) ma hanno anche ricadute negative sull'intero corpo professionale. Gli Ordini professionali possono emettere, nei confronti degli iscritti, provvedimenti disciplinari che vanno dal semplice richiamo alla radiazione dall'albo, provvedimento definitivo che impedisce la prosecuzione dell'attività (si tratta della sanzione più grave), che è quella comminata in questo caso, con un voto che fu espressione unanime del Consiglio Direttivo del tempo", concludono dall'Opi.