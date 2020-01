Concorso per agenti di Polizia locale, Uil Fpl lancia il corso teorico

La Spezia - La Segreteria UIL FPL della Spezia coordinata e diretta dal Segretario Massimo Bagaglia, è lieta di comunicare che sono aperte le iscrizioni per il 34° Corso di Preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale organizzato in collaborazione con la Scuola di Formazione Professionale della Spezia. La didattica del Corso, come nelle edizioni precedenti, è affidata al Dott. Andrea Prassini appartenente al Corpo di Polizia Locale. Il Dott. Prassini, infatti, avendo una quindicinale esperienza in qualità di operatore di polizia locale, supportata da un bagaglio professionale d'eccellenza costituito da 2 lauree specifiche ovvero in giurisprudenza e scienze giuridiche, con discussione tesi rispettivamente sulla concussione e sull'abuso d'ufficio (delitti propri del Pubblico Ufficiale contro la Pubblica Amministrazione), arricchito da numerosi corsi in criminologia e materie di settore della polizia, lo vede sicuramente tra i più accreditati docenti che al momento si affacciano sul panorama della formazione. A tal proposito infatti, lo stesso Corso che si tiene alla Spezia è stato richiesto in altre Province del nostro Paese come Genova, Savona, Pescara, Crotone, Modena etc. - “Come Segreteria UIL FPL, – afferma il Segretario UIL FPL della Spezia, che continua – appresa la notizia che il Comune della Spezia effettuerà a breve il Concorso per Agenti di Polizia Locale, peraltro un Concorso importante, visto che sarà per ben 30 posti, abbiamo indetto la 34° edizione del Corso di Preparazione ai Concorsi Pubblici da Agenti di Polizia Locale, affidando la docenza, come sempre, al Dott. Andrea Prassini che ha riscosso un grande successo anche a livello nazionale, visto che è stato chiamato a fare docenza in altre Segreterie UIL FPL, non ultima quella della nostra Regione a Genova in occasione del recente Concorso proprio del capoluogo di Regione dove, su 100 posti messi a disposizione, ha consentito immediatamente ad oltre 60 corsisti (su 250) di entrare in graduatoria a tempo indeterminato grazie alle nozioni impartite durante le sue lezioni e, successivamente nell'arco del 2019 la chiamata in servizio è stata effettuata per altri 20 corsisti che si erano ben collocati in graduatoria, raggiungendo così un totale di circa 80 posti. -



- Importante inoltre sottolineare - ribadisce Barbara Varini, coordinatrice UIL FPL per le Polizie Locali di tutta la Provincia spezzina - che la frequenza dei nostri Corsi non comporta assolutamente l'iscrizione al Sindacato UIL FPL, in modo che il corsista non si senta vincolato e quindi possa, un domani, eventualmente veicolare le proprie scelte in quello spirito di libera autodeterminazione che da sempre contraddistingue questo Sindacato. Aggiungo solo - conclude Barbara Varini - che per favorire l'iscrizione ai nostri Corsi anche da parte dei tantissimi che ci contattano da fuori Provincia e talvolta Regione, abbiamo dovuto attivare la formula weekend su venerdì sabato e domenica. - Per questo, venerdì 14 febbraio dalle ore 09:00 inizierà quindi la 34° edizione del Corso full immersion della durata di 20 ore che nelle precedenti edizioni ha raccolto molti consensi con iscritti provenienti anche da fuori Regione. Negli ultimi 2 mesi, ricordiamo che UIL FPL ha attivato ben 5 edizioni di questo Corso, proprio per sopperire alle innumerevoli richieste. Il Corso sarà di natura teorica e tratterà: test a risposta chiusa estratto da un precedente Concorso Pubblico, utile al corsista per poter autovalutare il proprio grado di preparazione. Si inizia quindi dall’abc ovvero dall’analisi di una norma e dalle Fonti del Diritto per continuare con L’Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con la riesaminazione da parte del corsista, del primo test e quindi la valutazione dell’eventuale miglioramento della preparazione. Infine fac-simile di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Il Corso si terrà pertanto nella formula week-end da venerdì 14 a domenica 16 febbraio con orario dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30 presso la sala Riunioni del Sindacato UIL della Spezia in Via A. Persio 35. Per seguire al meglio i corsisti saranno accettate esclusivamente le prime 40 iscrizioni, ed il termine per potersi iscrivere è martedì 11 febbraio. Al termine verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l’attestato di frequenza. Per maggiori informazioni inviare una mail a corso.agenti.uil@gmail.com . - tel. 328.5467479