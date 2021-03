Concorso Oss, presentate 4.981 domande per 159 posti

La Spezia - Sono 4.981 le domande di partecipazione pervenute ad Asl 5 per il bando per l'assunzione di 159 Oss. A tanto ammontano gli aspiranti partecipanti che hanno consegnato i moduli entro il termine del 18 febbraio scorso. Un numero che alimenta i timori di molti dei lavoratori di Coopservice che da anni operano negli ospedali della Spezia e di Sarzana e che speravano in un metodo di reinternalizzazione del servizio che sarebbe stato in grado di salvaguardare i loro posti di lavoro. Messe da parte possibili deroghe e la creazione di una società in house, è stato lanciato un bando di concorso pubblico dal quale scaturirà una graduatoria che sarà immediatamente utilizzata per dotare l'organico del comparto sanitario pubblico spezzino di 159 Oss, ai quali si aggiungeranno prossimamente altre assunzioni.



Se l'aver sfiorato quota 5mila domande per nemmeno 160 posti è fonte di preoccupazione per chi sperava di veder riconosciuto il proprio impegno, d'altro canto bisogna calcolare che i presentatori di una fetta delle domande potrebbero non arrivare davanti alla commissione giudicatrice. Sono già emersi i casi di alcuni partecipanti al bando di origine straniera il cui attestato professionale non è stato ancora recepito a livello italiano o comunitario, e a questi si dovrebbero aggiungere quelli che hanno presentato la domanda di partecipazione sia al concorso spezzino che a quello che è stato lanciato da Alisa per 274 posti da Oss nelle altre Asl liguri, una platea che ha affrontato le preselezioni la scorsa settimana a Genova con la bellezza di 6mila partecipanti. Le prove di concorso alla Spezia e a Genova, infatti, dovrebbero svolgersi lo stesso giorno e molti dovranno scegliere se partecipare al concorso spezzino o a quello ligure.