Concorsi per nuovi insegnanti, evento informativo per i potenziali candidati

La Spezia - È imminente una stagione di concorsi per entrare nel settore dell’Istruzione statale e non sempre risulta agevole trovare strumenti e luoghi dove raccogliere tutte le informazioni: quali requisiti occorrano per partecipare, quali materie approfondire per la propria preparazione, come raccogliere le attestazioni di servizio in forma corretta e quali servano veramente per acquisire punteggio nella selezione. Questa sessione concorsuale coinvolge una platea molto ampia di potenziali candidati poiché sarà l’ultima nella quale alcuni profili del bando saranno accessibili anche per coloro che possiedono il solo diploma di istruzione secondaria superiore.



Le risposte a queste domande e la difficoltà di reperirle in modo sistematico, completo e di facile comprensione costituiscono spesso un freno all’iniziativa di tutti coloro che, avendo i titoli, desidererebbero cimentarsi nella prova concorsuale. L’organizzazione "Adesso Scuola", coordinata sul nostro territorio dal prof. Luigi Manzo, ha proposto all’attenzione del consigliere Patrizia Saccone, delegata in Provincia al settore Pubblica Istruzione, un evento informativo libero e gratuito mirato a dipanare questi dubbi e utile a dotare ogni aspirante candidato al concorso dell’indispensabile bagaglio di informazioni per compilare l’istanza di partecipazione e affrontare le prove selettive. "Si tratta di un evento in modalità a distanza cui tutti potranno partecipare cliccando l’apposito link" - spiega Saccone che, oltre alla delega all’Istruzione, presiede la Commissione consiliare Affari istituzionali e Bilancio. "Reputo un dovere che si offrano occasioni informative in forma universale e gratuita: per questo ho deciso di aderire a questa proposta e

offrire il mio supporto per diffondere questo evento. È un’opportunità molto concreta per chiunque voglia partecipare al concorso. Per realizzare la videoconferenza utilizzeremo l’applicazione Zoom e, per ragioni informatiche, siamo obbligati a chiedere una preliminare prenotazione da parte di coloro che sono interessati".



L’appuntamento è fissato per martedì 19 maggio dalle ore 11 alle 12:30; l’incontro sarà moderato dal professor Manzo, i relatori saranno il Dirigente scolastico Giacomo Vitale e il professor Antonio D’Ascoli di “Adesso Scuola”. Per prenotare la propria partecipazione alla videoconferenza occorre cliccare qui e seguire le istruzioni che appariranno a video per registrarsi.