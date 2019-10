Concerto per l'Emporio della Solidarietà

La Spezia - Musica, divertimento e un obiettivo solidale: raccogliere fondi e prodotti per l'Emporio della Solidarietà, il primo supermercato gratuito della nostra provincia nato per aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica.



La serata si terrà giovedì 31 ottobre, alle ore 21 al Teatro Civico della Spezia ed è organizzata da Caritas Diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato, in collaborazione con gli altri partner dell’Emporio e con il sostegno di Comune della Spezia, che ha patrocinato l’iniziativa e messo a disposizione il Teatro Civico, Confartigianato La Spezia e BVLG - Banca Versilia Lunigiana Garfagnana.



Sul palco si avvicenderanno: la magia della GOSP-Giovane Orchestra Spezzina, il Jazz del Conservatorio di musica “G. Puccini” e i rappers del Lab. Ritmazione, realizzato presso il Cas Cittadella della Pace di Pegazzano. Ospite d'eccezione, direttamente da Zelig e Avanzi, il comico e attore, Adolfo Margiotta.



L’ingresso è ad offerta libera, anche in prodotti alimentari o per l'igiene personale destinati ad arricchire gli scaffali del market solidale.



L’Emporio della Solidarietà, è un servizio di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato – gestito dalla cooperativa La Piccola Matita Onlus – promosso e sostenuto da Fondazione Carispezia, dai Distretti sociosanitari provinciali e dalla Società della Salute della Lunigiana.

Dislocato su due sedi, una alla Spezia (in via Gramsci) e una a Sarzana (in via Castracani), consente l’accesso gratuito a generi alimentari e altri beni di prima necessità a persone e famiglie in temporanea difficoltà economica residenti nella provincia della Spezia e in Lunigiana. Tutte le informazioni per conoscere le diverse modalità di aiuto e le iniziative a favore dell’Emporio sono disponibili sul sito www.emporiodellasolidarieta-sp.it.



Giovane Orchestra Spezzina è un progetto sostenuto da Fondazione Carispezia – con la collaborazione dei Distretti socio-sanitari provinciali – che vede nel fare musica insieme uno strumento per crescere e per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale.

La GOSP si ispira all’esperienza di El Sistema creato dal musicista ed economista venezuelano José Antonio Abreu ed è formata da 90 bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni di tutto il territorio della provincia della Spezia. Le attività didattico-formative dell’Orchestra sono curate dalla Cooperativa Bequadro.

Info: www.giovaneorchestraspezzina.it





“RitmAzione” è un progetto dedicato alla performance e alla stesura di testi nell'ambito della musica rap, svolto attualmente con alcuni ragazzi richiedenti asilo all'interno del CAS - Cittadella della Pace a Pegazzano. Il laboratorio è curato da Danilo “Othavio”, una delle voci del rap spezzino. È stato parte di svariati progetti musicali tra cui LatobesodelaFazenda, eSPerience, rümo. RitmAzione è anche una trasmissione radio incentrata sul "groove salvavita", in onda tutti i giovedì su radiorogna.it.



Adolfo Margiotta è diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, recita con Paolo Rossi ne “La commedia da due lire” e in “Peggio di così si muore” con la regia di Giampiero Solari. Dopo una lunga esperienza teatrale, esordisce in televisione, insieme a Massimo Olcese, ad “Avanzi”. Prende parte a numerose trasmissioni di successo, come “Tunnel”, “Producer”, “Pippo Kennedy Show”, ‘Disokkupati’ e “Zelig”. Al cinema è il protagonista di “Sweet sweet Marja” accanto a Mariagrazia Cucinotta e di “Balcancan” di Darko Mitrewski con il quale vince il Premio della Critica al Festival di Mosca. Ha partecipato all’ultimo film del regista Gianni Amelio, “Hammamet”, in uscita nelle sale nel 2020.