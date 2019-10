Concerto a favore dell'Emporio, per dare una mano concreta

La Spezia - Per qualcuno quella di giovedì prossimo 31 ottobre sarà anche la sera delle zucche dette di Halloween e dei “dolcetti scherzetti”, ma alla Spezia sarà soprattutto una sera di solidarietà. L’”Emporio della solidarietà” organizza infatti per la prima volta un concerto della solidarietà, ovvero un concerto con l’obiettivo di raccogliere fondi e prodotti per quello che è il primo supermercato gratuito della provincia, nato per aiutare persone e famiglie che si trovano in difficoltà

economica. L’appuntamento è infatti per giovedì alle 21 al Teatro Civico, principale luogo di musica e di spettacolo della città. Organizza la Caritas diocesana in collaborazione con gli altri sostenitori dell’”Emporio” e con il sostegno del Comune, che ha patrocinato l’iniziativa e messo a disposizione il Teatro, di Confartigianato e della banca Versilia Lunigiana Garfagnana. Sul palco si avvicenderanno la Gosp, Giovane orchestra spezzina, il Jazz del conservatorio di musica “Giacomo Puccini” e i rappers del “Lab. Ritmazione”, realizzato a Pegazzano presso la Cittadella della pace

della Caritas.



Ospite d’eccezione sarà il comico e attore Adolfo Margiotta, protagonista di celebri trasmissioni come “Zelig” e “Avanzi”. Uno spettacolo insomma per persone di tutte le età. L’ingresso è ad offerta libera e la novità è rappresentata dal fatto che gli spettatori potranno fare l’offerta anche direttamente con prodotti alimentari o per l’igiene personale, destinati ad arricchire gli scaffali dellì”Emporio”. L’iniziativa autunnale a sostegno del supermercato solidale di Spezia e di Sarzana è del resto a vasto raggio: proprio ieri presso cinquanta supermercati e strutture simili dello Spezzino e della zona di Aulla oltre duecento volontari e volontarie hanno raccolto offerte direttamente dai clienti. Giovedì sarà la volta degli spettatori del Civico. “Pan dei vivi”, dunque, e non più “pan dei morti”, come si chiamavano le “offerte” di cibo che le famiglie di un tempo lasciavano sull’uscio nella vigilia di Ognissanti