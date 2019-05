Con la tecnologia... si impara. Ancos Confartigianato dona una lavagna multimediale all'Isa 4

La Spezia - Una lavagna e una rinnovata aula multimediale che verranno utilizzate dagli alunni dell'Istituto comprensivo n° 4 della Spezia di Piazza Verdi. E' il dono di Ancos Confartigianato per la primaria che questa mattina ha voluto festeggiare con l'associazione di categoria.

"Con questo strumento - ha commentato la dirigente scolastica Capitani - i bambini avranno uno strumento in più per l'apprendimento e potranno imparare ad usare queste nuove tecnologie in sicurezza. L'utilizzo delle tecnologie è molto importante perché da molte opportunità ma può esporli anche a rischi. La conoscenza dell'uso consente di limitarli. Per noi è molto significativa e importante. Si arricchisce così il patrimonio multimediale della scuola che è sempre supportata anche dalle donazioni dei genitori".

"Questa lavagna - ha detto il presidente del consiglio di istituto Salvatore Piscopo - oltre che essere utilizzata quotidianamente, quest'aula verrà impiegata anche per alcuni corsi extrascolastici garantedone così l'utilizzo al 100 per cento".

"Saper coniugare la capacità di fare e la conoscenza sia fondamentale - ha dichiarato Giuseppe Menchelli direttore di Confartigianato - quindi nei nostri progetti abbiamo inserito anche la possibilità di donare nuove attrezzature scolastiche, ad enti e associazioni".

La donazione alla primaria di Piazza Verdi arriva da Ancos Confartigianato e dal 5 per mille. "Ancos Confartigianato - spiega Paolo Figoli presidente dell'associazione di Categoria - ha ricevuto dal Ministero di ricevere il 5 per mille. Quest'aula e la lavagna ne sono un segno tangibile. Sono state consegnate almeno 50 lavagne di questo genere in tutta Italia e noi abbiamo scelto questa scuola e ci rende orgogliosi".