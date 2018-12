Con la "Cuscard" accesso gratuito ai musei per gli studenti del Polo Marconi

Tariffe agevolate per gli studenti scritti anche per gli spettacoli teatrali riservati alle scuole.

La Spezia - Tutto è nato da una richiesta inviata a suo tempo all'amministrazione comunale spezzina da parte del Centro Universitario Sportivo afferente al Polo Marconi della Spezia. Il Cus, che ha per scopo statutario l’esercizio dell’attività sportiva a favore degli atleti e degli studenti universitari ad esso iscritti, si occupa infatti anche di offrire ai propri iscritti

opportunità formative e di crescita personale ricercando partner istituzionali, quali, ad esempio, i Comuni delle città liguri coi loro servizi culturali e di intrattenimento. Nasce così la richiesta, discussa in un'apposita riunione con il vicesindaco Giacomelli, di poter godere, riservate ai propri iscritti, agevolazioni per la partecipazione agli spettacoli teatrali e per l’entrata ai musei civici.



Ebbene nell'ultima giunta comunale del 2018, è arrivato l'ok da parte di palazzo civico con l'intenzione di indurre gli studenti ad apprezzare e a frequentare i servizi teatrali e museali per l’arricchimento formativo che essi ne possono trarre. Il Cus, dal canto suo, si impegna a inviare alla direzione dei servizi culturali copia della tessera del CUS (Cuscard) in dotazione ai propri studenti iscritti per la necessaria identificazione alle biglietterie dei musei e dei teatri civici.