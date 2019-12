Con il mese di dicembre arriva il filobus sulla Linea 37 "La Spezia Fs - Via Valdilocchi"

La Spezia - Atc Esercizio informa che è stato attivato sulla linea 37 il servizio di trasporto pubblico con i mezzi filoviari che collega il centro città (partenza da Via Fiume FS) alla zona industriale.



Nello specifico la linea effettua in elettrico: Via Fiume Fs - Via chiodo - Via XXIV Maggio – Viale San Bartolomeo fino alla fermata Campitelli, per proseguire con il motogeneratore per la zona industriale.



Analogamente, per quanto riguarda il rientro in città dalla zona industriale giunti alla fermata Campitelli il servizio prosegue in modalità elettrica fino a Via Fiume Fs, le partenze da Via Fiume Fs sono ai seguenti orari: 6.45 - 7.30 - 8.40 - 9.50 - 15.00 - 16.05 - 17.08.



Le corse in modo più dettagliato si possono consultare sul libretto orario sotto la linea 37 La Spezia Fs – Via Valdilocchi.



“Ringrazio Atc Esercizio per aver attivato la Linea 37 che i cittadini richiedevano da tempo - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –, a dimostrazione che non c’è soltanto ascolto da parte della società, ma anche la vera intenzione di concretizzare le esigenze che provengono dai cittadini”.