Comunità alloggio della Chiappa, gara per affidamento triennale

La Spezia - Il Comune della Spezia avvierà una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio residenziale di comunità alloggio allestito nel complesso polifunzionale di Porta Genova, in Via Anita Garibaldi 12, alla Chiappa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importo a base di gara per i tre anni di durata della concessione è di 345.600 euro, che corrisponde ad una retta mensile unitaria di 1.600 euro per sei posti. Il ribasso deve essere effettuato sulla retta mensile unitaria posta a base di gara di euro 1.600. I termini temporali entro i quali sarà possibile farsi avanti, saranno resi noti con la pubblicazione della gara.

La comunità alloggio di Porta Genova è un servizio residenziale finalizzato a mantenere la persona nel proprio contesto sociale, prevenendo o ritardando il ricovero in istituto. E' rivolto a donne anziane in condizioni di parziale autosufficienza.