Comune in arancione contro la violenza sulle donne

La Spezia - Nell'ambito del progetto "Orange the World", portato avanti da UN Women contro la violenza sulle donne, un altro monumento cittadino si tinge di arancione: dopo la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri, infatti, anche sul palazzo del Comune è stata proiettata la luce arancione. Infatti, per quanto la "Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna" sia formalmente passata, l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite ricopre un arco temporale più lungo, arrivando fino al 10 dicembre, "Giornata Internazionale dei Diritti Umani". Il Soroptimist Club La Spezia che da sempre partecipa a questo proposito, oltre ad una campagna di informazione legata al numero di emergenza 1522, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di condividere il progetto: un segnale forte per opporsi ad un male che purtroppo è sempre attuale, e che va combattuto con ogni mezzo. Compreso un Comune che si illumina di un suggestivo arancione, colore simbolo per un futuro senza violenza di genere.