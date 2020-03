Compiere il cambiamento interiore per far sì che il nostro cuore sia risanato

La Spezia - La Quaresima è tempo di revisione della nostra vita, di conversione sincera e di riconciliazione con Dio e con i nostri fratelli. È un tempo forte che deve essere vissuto con impegno e sincerità, un cammino da percorrere insieme con i fratelli, nella responsabilità personale di ognuno e nella comunione di fede. Ciò diventa possibile se i nostri passi vengono fatti in una luce nuova, la luce del Figlio di Dio che è morto e risorto per la nostra salvezza. Egli infatti dice: «Io sono la luce del

mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8, 12). Una luce nella quale siamo condotti non solo a compiere azioni buone, ma ad accogliere nella nostra vita la novità del Vangelo per viverla e portarla a tutti.



Conversione di vita

La conversione alla quale siamo chiamati è dunque una conversione di vita. Dobbiamo ancora una volta compiere quel cambiamento interiore per far sì che il nostro cuore sia risanato. Da esso, infatti, scaturiscono i pensieri e le azioni negative: «dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi» (Matteo 15, 19). Inoltre, come ci ricorda San Paolo nella sua lettera ai Romani, dobbiamo lasciarci trasformare rinnovando il nostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (cf. Lettera ai Romani 12, 2). Siamo dunque chiamati a dare forma evangelica alla nostra esistenza quotidiana, alle nostre azioni, alle nostre decisioni concrete.



Quaresima di fede e carità

Si rende quindi necessario camminare alla luce di una duplice concretezza, quella della fede che ci deve far annunziare a tutti con fedeltà che «Gesù è Signore!» (Prima lettera ai Corinti 12, 3), e quella della carità che ci permette di incontrarlo quotidianamente in ogni fratello: «Qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli più piccoli, l’avete fatta a me», dice il Signore. Fin dagli inizi il Vangelo ci indica una triplice modalità per dare forma al nostro cammino: l’elemosina, la preghiera e il digiuno, ponendo queste realtà all’interno di una relazione vitale con il Padre nostro

che è nei cieli. «Non siate come gli ipocriti... ; non suonate la tromba...; non assumente aria disfatta per far vedere agli altri...; il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Matteo 6, 1–6 e 16–18).



La Carità

Nel termine elemosina possiamo raccogliere tutto ciò che ci può vedere animati nella carità. Non è ovviamente il semplice dare, magari in modo distaccato e superficiale. È invece un prendere parte alle necessità e alle sofferenze di tanti nostri fratelli. Possiamo concretizzare questo gesto in una elargizione di beni, secondo le disponibilità di ciascuno, o nel mettere a disposizione dei fratelli un po’ del nostro tempo, dedicandolo con serenità all’ascolto, alla vicinanza o anche alla semplice presenza, sapendo cogliere situazioni di sofferenza e solitudine, non sempre così evidenti neppure in quelli che ci stanno quotidianamente a fianco. Dobbiamo adoperarci in quelle opere di misericordia corporale e spirituale che il Signore ci indica nel Vangelo come segno decisivo dell’incontro con Lui: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare...; ero straniero e mi avete accolto...; ero malato e mi avete visitato...» (Matteo 25, 35–40).



