Commissione toponomastica comunale, gli ultimi provvedimenti

La Spezia - Nei giorni scorsi si è riunita la Commissione Comunale Toponomastica presieduta dall’assessore Maria Grazia Frijia. Nel corso della seduta sono stati approvati alcuni provvedimenti. Si è deciso all’unanimità di intitolare l’area antistante il museo Amedeo Lia a “Largo dei Dantisti spezzini” e di corredare l’intitolazione con un’epigrafe riepilogativa ai quattro cultori della materia Gaetano Zolese, (1819-1892), Ubaldo Mazzini (1868-1923), Ettore Cozzani (1884-1971), Rinaldo Orengo (1895-1980).



Su richiesta del prfofessor Sergio Cozzani (membro della Commissione Consultiva, la Commissione ha approvato all’unanimità di intitolare lungo il Parco delle Mura un’area al Maestro Enrico Salinas e al Maestro Giacinto Scelsi ricordando l’importanza di proseguire il progetto nel realizzare e completare il percorso degli artisti spezzini, un percorso che vuole mettere in risalto la storia della nostra città, le bellezze del nostro golfo e il valore degli artisti locali. E' stato proposto inoltre di valorizzare il percorso a livello turistico utilizzando anche la tecnologia del QR code per ascoltare e visualizzare le informazioni del personaggio e delle sue opere. Sarà creato anche un percorso lungo tutte le piste ciclabili per ricordare i personaggi che hanno avuto riconoscimenti sportivi e di utilizzare anche in questo caso la tecnologia del QR code. A tal proposito la commissione ha confermato l’intitolazione di un tratto del percorso a Graziano Battistini, provvedimento già approvato nella commissione del 22 luglio 2020. Infine la Commissione ha deciso all’unanimità di intitolare la piazzetta antistante la Scalinata Costa di Cadimare a “Piazzetta Giovanni Faggioni”.



“Sono molto soddisfatta del lavora svolto dalla commissione e per questo ringrazio tutti i commissari. Ha dichiarato l’assessore Frijia - Abbiamo assunto provvedimenti che non riguardano solo la toponomastica ma capaci di dialogare e integrarsi con il settore Turistico e di Promozione della Città che non a caso il Sindaco Peracchini ha riunito in unico assessorato. Ogni provvedimento preso dalla Commissione, infatti, rientra in una visione più ampia capace non solo di valorizzare la figura di illustri cittadini ma, attraverso l’istituzione di aree o percorsi a tema quali il percorso degli artisti al Parco delle Mura o “Largo dei Dantisti spezzini” e l’utilizzo di nuove tecnologie, si possa promuove la città e dare impulso anche al settore turistico.”