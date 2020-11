Commessa Findomestic. Sindacati: “Tutela occupazionale e garanzie per i lavoratori”

La Spezia - Le Segreterie SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e NIDIL CGIL hanno appreso nel pomeriggio di ieri che CDS, la nuova azienda che ha acquisito Call&Call, ha perso la commessa Findomestic, vinta invece da Transcom.“Siamo molto amareggiati che un'azienda come Findomestic, dopo una collaborazione di quindici anni con Call&Call e con lavoratori che hanno dimostrato grande professionalità e responsabilità, non abbia selezionato per il rinnovo della commessa la nuova azienda CDS, che si è insediata solo 50 giorni fa sul territorio spezzino salvaguardando più di 500 lavoratori”. Dicono le Organizzazioni Sindacali, che continuano: “Da subito lavoreremo per la salvaguardia degli assetti occupazionali sul territorio, coscienti delle difficoltà di un'azienda che, dopo avere compiuto un'acquisizione a valore pieno, si è ritrovata senza una importante commessa. Nessun lavoratore dovrà essere lasciato a casa. Chiediamo alla Dirigenza di Transcom di conoscere quanto prima le modalità di acquisizione dei lavoratori, dipendenti e collaboratori, che saranno impiegati nella commessa Findomestic. Ci aspettiamo ogni garanzia per condizioni contrattuali e salariali che non potranno essere in alcun modo peggiorative rispetto a quelle di Call&Call.”