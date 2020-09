Comiti, Filcams: "Situazione grave nei punti vendita, assembramenti e uso improprio mascherine"

La Spezia - “Nei punti vendita della media e grande distribuzione della provincia la situazione è grave: le norme anti Covid non sono rispettate e ci sono assembramenti continui. Non è pensabile andare avanti così in questo momento di allarme epidemiologico della nostra provincia.” Cosi Luca Comiti, segretario Filcams Cgil della Spezia, che continua: “Le lavoratrici e i lavoratori, già pesantemente provati da mesi di condizioni di lavoro difficili, sono esasperati e pretendono il rispetto delle regole anti Covid da parte dei clienti e delle direzioni delle aziende. L’uso corretto della mascherina, disinfettare le mani, i distanziamenti devono essere applicati nell’interesse di tutti, lavoratori ed utenti. Le aziende devono vigilare e, qualora non fosse possibile garantire il distanziamento. organizzare ingressi contingentati. E devono fornire DPI ai dipendenti. Stiamo ricevendo decine di segnalazioni giornaliere di violazioni: come sindacato chiediamo alle aziende senso di responsabilità e, come abbiamo già fatto nei mesi scorsi, provvederemo ad attivare i controlli delle autorità preposte. Chiediamo alle Istituzioni, Comuni, Provincia e Prefettura, di attivarsi per monitorare la situazione ed intervenire laddove se ne presenti la necessità.”