Comitato centro storico ha incontrato il nuovo Prefetto

La Spezia - Questa mattina il nuovo Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha ricevuto un delegato del Comitato del centro storico della Spezia. Nell’incontro sono state analizzate le svariate problematiche della zona pedonale della città legate in particolare alla sicurezza e al degrado ambientale.

Il Comitato in una nota ringrazia il Prefetto "per la sensibilità, l’attenzione, l’ascolto paziente ma anche per la disponibilità a svolgere un lavoro attento di prevenzione e di intervento a salvaguardia dei diritti dei cittadini e per il bene della città. Il comitato nell’augurare buon lavoro alla dottoressa Inversini, ribadisce la sua disponibilità alla collaborazione con le istituzioni nelle iniziative volte a combattere insicurezza, criminalità e degrado nelle belle vie del centro storico cittadino".