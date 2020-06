Comitato assistenza malati riapre le porte a chi ha bisogno

La Spezia - Ripresa delle attività da parte del Comitato Assistenza Malati di Via Parma 12, punto di riferimento unico ed insostituibile nella nostra città, in grado di fornire agli ammalati ed ai loro familiari tutte le informazioni di carattere logistico necessarie per raggiungere i centri di cura più idonei per ogni tipo di patologia. L’attività di aiuto, ascolto sostegno e consulenza medica per tutti i cittadini che abbiano bisogno e necessità trovandosi nella situazione di disagio e difficoltà data da patologie ed indigenza, si ispira alla solidarietà ed è svolta da volontari.