Comitato "Quartiere Umberto I" fa visita al nuovo Questore

La Spezia - Si è svolto questa mattina presso la Questura della Spezia un incontro fra il nuovo questore dott.ssa Silvia Burdese e il Comitato Quartiere Umberto I rappresentato da una delegazione composta dal presidente Jacopo Schiffini, dalla membra del direttivo Rossana Monopoli e dai soci Alessandro Izzo e Alfredo Cerullo. La riunione, voluta dai cittadini, è stata l'occasione per presentare l'attività del Comitato e rinnovare il rapporto di stretta e positiva collaborazione che l'associazione ha intessuto, sin dalla sua nascita, con la Questura rispetto ai temi della sicurezza e della legalità nel quartiere. Durante l'incontro sono stati analizzati e approfonditi i vari problemi presenti nel quartiere e si è parlato delle azioni e delle misure già predisposte o da porre in essere. "Ringraziamo il Questore per la tempestività con cui ci ha ricevuto, per l'attenzione con cui ha ascoltato le nostre argomentazioni, per l'impostazione estremamente costruttiva dell'incontro di oggi e soprattutto per l’encomiabile lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e donne delle Forze dell’Ordine" - così il presidente Jacopo Schiffini.