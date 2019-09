Comitato Piazza Verdi e Quartieri del Levante: "Vicini alla Zarrelli"

La Spezia - "Abbiamo appreso dalla stampa le notizie del rinvio a giudizio, per questioni riguardanti il canile municipale, della dottoressa Antonietta Zarrelli. Non entriamo, ovviamente, nel merito dei reati contestati alla dottoressa, perché quello è compito della Magistratura, nella quale riponiamo la nostra fiducia. Ci auguriamo che vengano acclarate tutte le responsabilità". Lo dichiarano in una nota congiunta Comitato Piazza Verdi e Quartieri del Levante commentando i recenti fatti di cronaca che vedono la dott.ssa Zarrelli coinvolta in un'inchiesta sul canile municipale.

"Ci limitiamo a esprimere vicinanza alla dottoressa Zarrelli, che molti di noi conoscono come persona da sempre impegnata nella salvaguardia dei diritti degli animali. A lei, nel corso degli anni, si sono rivolte moltissimi cittadini, segnalando animali feriti e in difficoltà e lei non si è mai tirata indietro, impegnandosi anche in prima persona per salvare animali. È stata, per molti animalisti, un punto di riferimento in tutta la Provincia e speriamo che riesca a chiarire la sua posizione per continuare ad aiutare gli animali di tutta la zona", concludono i due sodalizi.