Comitato Pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati: "Lavorare per eliminare discriminazioni donne"

La Spezia - Il 25 Novembre si è celebrata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E' stata l'Assemblea dell'ONU nel 1999 a scegliere questa data in ricordo della uccisione delle sorelle Mirabal nel 1960 , attiviste di un gruppo politico clandestino dominicano. Come sappiamo dalla cronaca la violenza contro le donne non solo fsica ma anche psicologica rappresenta un autentico fagello di questa nostra società. Il Legislatore penale Italiano ben si è mosso sulla linea del suo contrasto proprio recentemente con la Legge 19 Luglio 2019 n 69 denominata “Codice Rosso” ) , già in vigore. Il testo include incisive disposizioni di dirito penale sostanziale e processuale.



Tra le novità in ambito procedurale è prevista una accelerazione per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati ad esempio maltratamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l'efetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. Certamente il cammino è ancora lungo e per tale motivo Il Comitato Pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati della Spezia, presieduto dall'avvocato Tiziana Pianadei, in linea con la Rete Nazionale CPO di cui si è tenuta lo scorso 15/16 novembre la Prima Conferenza Nazionale a Roma presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione, quale garante e tutore in generale dei diritti umani violati di donne e uomini sia in campo professionale che sociale, auspica che l'Avvocatura si faccia portavoce di un radicale cambiamento culturale all'interno del nostro Paese in modo tale da permetere l'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e di ogni altro essere umano.