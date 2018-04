Come si amministra un Comune? Alla Beghi la lezione di Anci

Incontro utile a conoscere la complessa macchina del Comune. Tinfena: "Si parlerà dei problemi quotidiani di qualsiasi comune, con attenzione particolare a programmazione e bilancio".

La Spezia - Sarà la nuova biblioteca Beghi sabato 14 aprire ad ospitare l'evento "Gli strumenti della programmazione amministrativa (Peg, Dup, e bilancio di previsione)", tenuto dalla docente Ivana Rasi, esperta in materia, organizzata da Anci Liguria col patrocinio del Comune della Spezia. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione alla presenza dell'assessore comunale Giulia Giorgi, del consigliere Simone Vatteroni, e i delegati Anci spezzini Oscar Teja e Gianluca Tinfena. Proprio quest'ultimo ha spiegato la finalità di un incontro rivolto soprattutto, ma non soltanto, agli amministratori under 35: "Tutti i giovani senza distinzioni politiche si incontrano in questa giornata e all'interno di Anci si parlerà dei problemi quotidiani che tutti gli amministratori devono affrontare. In questo contesto abbiamo voluto portare avanti strumenti utili per determinate dinamiche, le più complicate come la programmazione dell'ente e il bilancio. La difficoltà dell'amministratore giovane che deve affrontare sono proprio queste".



Subito dopo le iscrizioni, sarà il padrone di casa Pierluigi Peracchini, sindaco della città a dare il via alla manifestazione alle 9.45, insieme a Daniele Martino, Coordinatore del Coordinamento Regionale di Anci Giovani, per i saluti istituzionali, prima dell'introduzione di Pierluigi Vinai, in qualità di direttore generale di Anci Liguria. Di ciclo di programmazione negli enti locali e di Dup si parlerà subito dopo: si toccheranno le linee di mandato, la sezione strategica, il quadro di riferimento economico e finanziario, l'analisi delle condizioni esterne, il contesto interno, le missioni e l'individuazione degli obiettivi strategici, la sezione operativa, i programmi e la definizione degli obiettivi operativi attraverso l'individuazione delle finalità, la motivazione delle scelte e la quantificazione delle risorse a disposizione, la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio inseriti nella seconda parte della sezione operativa. Si parlerà poi della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi. Nella seconda parte focus sul bilancio di previsione fra autorizzazioni e competenza finanziaria, rappresentazione delle entrate e delle uscite, unita di voto in sede di approvazione consiliare, equilibri di bilancio, responsabilizzazione della struttura organizzativa attraverso l'assegnazione degli obiettivi di gestione, struttura organizzativa e centri di responsabilità, individuazione degli obiettivi di gestione, 'articolazione delle entrate e delle uscite. Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro il 12/04/2018 alla segreteria organizzativa all'indirizzo info@anciliguria.eu Per informazioni e assistenza è possibile contattare la segreteria organizzativa: 010-5574075/076.